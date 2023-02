"Quero viver em liberdade": futebolista internacional checo assume homossexualidade

"Olá, chamo-me Jakub Jankto. Como toda a gente, tenho as minhas forças, as minhas fraquezas, família e amigos. Tenho um trabalho pelo qual dou o meu melhor há anos, com seriedade, profissionalismo e paixão. Como toda a gente, quero viver a minha vida em liberdade. Sem medos, preconceitos, sem violência mas sim com amor. Sou homossexual e não me quero esconder mais."

Tanto o Sparta de Praga, que atualmente representa, como o clube que o emprestou, o Getafe, publicaram manifestações de apoio ao médio, que se torna uma das principais figuras de um assunto quase 'tabu' no seio do futebol no masculino.

Jankto conta com 45 internacionalizações pela seleção da República Checa, nas quais marcou quatro golos e fez 11 assistências. O médio é o quarto jogador de futebol no ativo a assumir a homossexualidade publicamente, juntando-se a Collin Martin, Jake Daniels e Joshua Cavallo.

A República Checa é considerada umas das nações de Leste com leis mais progressivas quanto a direitos LGBTQIA+, embora o casamento entre pessoas do mesmo sexo não seja ainda legal, estando legalizado apenas o registo de relações entre duas pessoas, depois de a lei 'cair' no Parlamento em 2021.