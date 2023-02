Advogado de Kathryn Mayorga condenado a pagar honorários a Ronaldo

O advogado de Kathryn Mayorga, uma mulher que acusou Cristiano Ronaldo de violação, foi condenado a pagar 334.637,50 dólares, o equivalente a 313.24 euros, pelos honorários que o português teve de pagar aos advogados por se defender no processo, avança o jornal online de desporto The Athletic.

Kathryn Mayorga alegou que Cristiano Ronaldo a violou num hotel em Las Vegas, em 2009, mas o jogador negou as acusações.

Depois de um acordo feito com Ronaldo em 2010, entrou com ação em 2018. No entanto, a queixa crime foi arquivada em 2019 pela polícia de Las Vegas.

No ano passado, a juiza federal, Jennifer Dorsey, rejeitou o caso, depois de determinar que o advogado de Kathryn Mayorga, Leslie Mark Stovall, se tinha baseado em documentos confidenciais roubados.

Jennifer Dorsey concluiu que Cristiano Ronaldo tinha sido prejudicado pela conduta do advogado de Kathryn Mayorga.

O processo cível contra o jogador internacional português foi arquivado no ano passado. Cristiano Ronaldo não terá de pagar indemnização. A modelo reclamava uma indemnização de 25 milhões de euros a Ronaldo.

O caso

O processo data de 13 de julho de 2009. Foi nesse verão que Ronaldo conheceu Kathryn Mayorga, numa discoteca em Las Vegas , no estado norte-americano do Nevada.

De acordo com o documento, o futebolista português, na altura com 24 anos, convidou duas mulheres para a penthouse do hotel em que estava hospedado. Lá, convidou ambas para entrarem no jacuzzi mas Kathryn, então com 25 anos, rejeitou fazê-lo para não estragar o vestido. Ronaldo contrapôs, sugerindo-lhe que usasse uns calções e uma t-shirt.

Cristiano Ronaldo e Kathryn Mayorga mantiveram depois relações sexuais, uma informação que ambos confirmaram. Todavia, segundo Kathryn, houve um momento em que Ronaldo a forçou a uma prática sexual, contra a sua vontade.