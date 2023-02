Benfica confirma transferência definitiva de Ferro para o Hajduk Split

O Benfica confirmou esta quarta-feira a contratação definitiva por parte do Hajduk Split, segundo na Liga croata de futebol, do defesa central Ferro, que regressa a um clube no qual alinhou na segunda metade da época passada por empréstimo.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Hajduk para a transferência de Ferro. Obrigado!", pode ler-se na curta mensagem publicada pelo Benfica no Twitter para dar conta da ida do jovem de 25 anos para a formação croata.