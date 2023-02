FC Porto vence Rio Ave e segue agarrado ao Benfica

O FC Porto venceu, este sábado, o Rio Ave por 1-0. Com esta vitória, os dragões mantém-se perto do Benfica, que lidera a tabela.

Com esta vitória, o FC Porto reforça o segundo lugar, ficando com 51 pontos. Fica a dois pontos do líder do campeonato, o Benfica, que recebe na segunda-feira o Boavista. O Rio Ave, por outro lado, ocupa o 12.º posto, com 24 pontos.

O jogo entre o FC Porto e o Rio Ave contou com um momento de homenagem ao jogador ganês Christian Atsu, que morreu no sismo na Turquia. Os jogadores em campo mostraram as camisolas dos dois clubes, os únicos clubes portugueses que Atsu representou, com o nome e o número do atacante africano.