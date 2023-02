Tenista russo Daniil Medvedev vence torneio de Roterdão

O tenista russo Daniil Medvedev, sexto cabeça de série, conquistou este domingo o torneio de Roterdão, nos Países Baixos, no qual bateu na final o italiano Jannik Sinner, em três sets.

Medvedev, 11.º do ranking ATP, garantiu o triunfo com os parciais de 5-7, 6-2 e 6-2, ao fim de cerca de duas horas e meia de jogo.

Este é o primeiro título do ano para o tenista russo e o 16.º da carreira, com Medvedev a reentrar na segunda-feira no top-10 da hierarquia mundial, depois de ter baixado a 11.º antes do torneio de Roterdão.