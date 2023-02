Ibrahimovic brinca com Rafael Leão: "Baixei o meu salário por ele. O que quer mais?"

Zlatan Ibrahimovic falou sobre a incerteza em torno do futuro de Rafael Leão. O contrato do internacional português no AC Milan termina em 2024 e já existem vários clubes interessados.

No domingo, o sueco brincou com as negociações entre o clube italiano e Rafael Leão.

"Baixei o meu salário por ele…Já estou a jogar de borla, o que quer mais? Quer a minha casa? Eu dou-lhe a minha casa. Não posso dar a família, mas a casa dou", ironizou.

De acordo com a imprensa desportiva, o Manchester United, o Barcelona e o Bayern Munique estarão interessados em Rafael Leão. O português começou a formação no Sporting, em 2008, clube que representou durante dez anos. Em 2018, assinou pelo Lille e em 2019 saiu para o AC Milan com um contrato por cinco épocas.

À margem da vitória frente a Atlanta, no domingo, Rafael Leão disse que se sentia bem no AC Milan, mas não quis comprometer-se. Em declarações à DAZN, o internacional português disse que, neste momento, está focado em terminar bem a época.

O jogo de domingo ficou também marcado pelo regresso de Ibrahimovic aos relvados, nove meses depois de ter sido operado ao joelho.