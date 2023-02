Luís Filipe Vieira acusado de fraude fiscal e falsificação no processo “Saco Azul”

Luís Filipe Vieira foi acusado de 22 crimes de fraude fiscal e falsificação de documento no âmbito do chamado processo "Saco Azul". A acusação do Ministério Público, a que a SIC teve acesso, aponta os mesmos crimes à SAD do Benfica, ao Benfica Estádio, ao atual administrador, Domingos Soares de Oliveira, e ao ex-diretor financeiro, Miguel Bernardes Moreira.

José Silva Raposo e Paulo Vicente Silva são acusados de 15 crimes cada um de falsificação de documento.

Em causa está o pagamento de mais de 1,65 milhões de euros à Questão Flexível, uma pequena empresa de consultoria informática em que o dono terá cobrado 11% do dinheiro recebido para passar faturas por serviços fictícios.

“Tinham perfeita consciência de que as faturas emitidas pela Questão Flexível em benefício das sociedades Benfica, SAD, e Benfica Estádio, S.A., não titulavam quaisquer operações económicas”, diz o procurador, citado pelo Expresso.

De acordo com o jornal, a investigação da PJ não conseguiu descobrir o que aconteceu ao dinheiro deste saco azul.