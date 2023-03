Gala de Prémios Cosme Damião: Benfica comemora 119 anos

A notícia da acusação de fraude fiscal e falsificação de documentos no âmbito do chamado processo "Saco Azul" surgiu no mesmo dia em que o Benfica celebrou 119 anos de história.

Na Aula Magna, em Lisboa, a gala Cosme Damião celebrou o aniversário do clube e realizou a entrega dos prémios que distinguem vários atletas de diferentes modalidades.

Rui Costa, o presidente do clube, aproveitou o seu discurso para fazer um pedido de união aos benfiquistas.

"É imperioso continuarmos unido e focados a todo um ruído externo que desponta sempre que lideramos e nos mostramos fortes."

Os sócios votaram nos nomeados para os galardões Cosme Damião no site do clube, até ao passado dia 20.

Rafa recebeu o prémio de futebolista do ano, perante a concorrência dos colegas de equipa Otamendi, Grimaldo e Gonçalo Ramos, sendo o preferido dos adeptos benfiquistas. No palco, agradeceu "à equipa, a toda a equipa técnica, a todas as pessoas que trabalham diariamente por tudo o que fazem por nós e claro à minha família." Destacou que o mais importante é continuar o caminho até aqui percorrido de forma a "pelo menos conquistarmos o 38 no fim da época".

António Silva, o defesa de 19 anos, que representou Portugal no Mundial 2022, recebeu o prémio revelação do futebol masculino e admitiu ser "benfiquista desde nascença", agradecendo à "equipa que sempre me ajudou, ao míster e a equipa técnica pela confiança que sempre me deram". O jovem admitiu que "há seis meses atrás não esperava estar a receber este prémio", assumindo-se "um felizardo por representar o Benfica ao mais alto nível".

A gala premiou ainda o canoísta Fernando Pimenta, homenageou Fernando Chalana, que faleceu no ano passado, e destacou Humberto Coelho com o prémio carreira.