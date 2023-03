Estádio da Luz atinge marca de 1 milhão de espectadores

O Benfica atingirá esta sexta-feira a marca de um milhão de espectadores no Estádio da Luz na época 2022/2023. Os encarnados recebem o Famalicão às 21:15 horas num jogo a contar para a 23.ª da Primeira Liga.

De acordo com o clube, a média de adeptos por jogo é de 55.122. Na presente época, o Benfica já recebeu 992.190 adeptos.

Esta noite, há uma ausência de peso no Benfica. Roger Schimd está suspenso depois de ter sido expulso nos minutos finais do jogo com o Vizela.

Pelo regulamento, o técnico encarnado está automaticamente suspenso até decisão do processo disciplinar ou até um prazo máximo de 12 dias. O castigo já teve aprimeira consequência e Roger Schmidt não fez a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo.

O Benfica está na frente do campeonato e parte para esta jornada com uma distância confortável de 8 pontos para o segundo classificado, o FC Porto.