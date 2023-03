Marta Pen qualifica-se para a final dos 1.500 metros nos Europeus de atletismo

Marta Pen, de 29 anos, foi segunda na segunda das três séries das eliminatórias, em 04.23,30 minutos, atrás da britânica Laura Miur (04.23,20), assegurando a qualificação direta para a final.

A atleta do Benfica, que tem 04.06,94 como recorde pessoal e 04.08,28 como melhor marca do ano, volta à pista da Ataköy Arena, em Istambul, na final dos 1.500 metros, no sábado, a partir das 20:00 locais (17:00 em Lisboa).

Já Salomé Afonso, na estreia em Europeus 'indoor', não foi além das eliminatórias, ao terminar na sétima e última posição da terceira série dos 1.500 metros, em 04.16,59. A atleta do Sporting tem 04.12,12 como recorde pessoal, estabelecido já este ano.