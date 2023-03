Sporting paga 50 mil euros à UEFA e arrisca jogo sem adeptos

O Sporting CP poderá ser sancionado pela UEFA com interdição dos adeptos às competições europeias devido ao uso de pirotecnia no jogo com o Midtjylland.

Num comunicado publicado esta sexta-feira, o Sporting anunciou que foi sancionado pela UEFA com "a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo das competições europeias, disputado pela equipa na condição de visitante, e com uma multa de 50.000 euros."

Em causa estão os incidentes ocorridos no jogo da Liga Europa entre o Sporting e o FC Midtjylland, em que o uso e o arremesso de engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos leoninos feriram uma criança e um agente desportivo.

No entanto, o clube esclarece que a sanção foi suspensa por dois anos.

“Caso venha a verificar-se nova infração similar nesse período, a UEFA executará a mesma no jogo seguinte das suas competições. Existe assim o risco de já no próximo jogo com o Arsenal FC, caso voltemos a assistir a este tipo de comportamentos, os nossos adeptos não poderem apoiar a equipa no jogo da segunda mão, em Londres.”, lê-se no comunicado.

O próximo jogo do Sporting para a Liga Europa é disputado em Alvalade, na próxima quinta-feira, para a primeira mão dos oitavos-de-final contra o Arsenal. O clube acautela que, caso os engenhos pirotécnicos voltem a ser usados, os adeptos serão impedidos de assistir à segunda mão em Inglaterra.

Por fim, o clube esclarece que repudia e censura estes atos que “não representam os valores e os princípios da instituição” e conta com o contributo dos adeptos.

Já na altura do acontecimento no jogo na Dinamarca, o clube manifestou desagrado com o comportamento dos adeptos.

A criança que ficou ferida foi assistida no local, levada para o hospital e o agente foi assistido numa ambulância depois de ter sido atingido na cabeça com um pote de fumo.

Teria sido a segunda vez no espaço de um mês que uma criança era atingida “pelo uso indevido de material pirotécnico”.

Em Portugal, o uso de pirotecnia continua sem ser discutido no Parlamento. No entanto, o ministro da Administração Interna informou em fevereiro que terá dado entrada na Assembleia da República um pedido para voltar a criminalizar engenhos pirotécnicos.