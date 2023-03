Desporto

Judoca Patrícia Sampaio conquista medalha de bronze no Grand Slam de Tashkent

Klaus Mueller - km-pics.de

No seu último e derradeiro combate, perante a jovem eslovena Metka Lobnik, Patrícia Sampaio, 15.ª do ranking mundial, controlou e acabou por bater a adversária no “ponto de ouro”.