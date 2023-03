Nuno Espírito Santo derrota Cristiano Ronaldo e "rouba" liderança do campeonato

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, perdeu esta quinta-feira por 1-0 em casa do Al-Ittihad, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, na 20.ª jornada da Liga saudita de futebol, e cedeu, também, a liderança do campeonato ao adversário.

Golo solitário aos 80 minutos

O golo que fez toda a diferença foi marcado pelo brasileiro Romarinho, de 32 anos, ex-Corinthians, aos 80 minutos, numa partida equilibrada, pese embora maior tempo de posse de bola do Al-Ittihad (58% para 42%) em relação ao seu adversário.

Al Nassr é 2º classificado com 46 pontos

Cristiano Ronaldo não conseguiu fazer a diferença para o Al Nassr, que foi desalojado do primeiro lugar pelo Al-Ittihad, que lidera agora com 47 pontos, mais um do que a equipa do internacional luso, e mais quatro do que o Al Shabab, com 43, que venceu esta terça-feira na receção ao Al Feiha, por 3-2.

De referir que o Al-Ittihad, de Nuno Espírito Santo, já tinha batido o mesmo Al Nassr, já com Cristiano Ronaldo, nas meias-finais da Supertaça, por 3-1, em 26 de janeiro deste ano, apurando-se para a final, que viria vencer.