Évora e Pichardo: a naturalização que fez azedar a relação entre os atletas

O atleta luso-cubano quis afastar-se dos problemas que possam existir entre Évora e o Benfica: “Não sei quais os problemas que tens na cabeça ou se tens problemas com alguém no Benfica, mas não deves misturar-me nessas coisas falando de mim.”

Desde a chegada de Pichardo a Portugal que a relação entre os dois atletas nunca foi pacífica. A tensão tornou-se pública durante os Jogos Olímpicos de Pequim, em que os dois atletas participaram com a camisola portuguesa.

Depois de realizar a sua prova, Nélson Évora abandonou o recinto desportivo, não ficando para assistir ao salto que deu a Pichardo, e a Portugal, a medalha de ouro. Foi também visto a apoiar Zango, o atleta do Burquina Faso com quem trabalhou durante duas semanas.

No final das provas, Évora foi questionado se teria abraçado Pichardo.

Confrontado com a situação, Pichardo sublinhou que “o tempo" de Nélson Évora "passou” e disse não lhe fazer diferença se o luso-cabo-verdiano apoiou ou não um atleta adversário de Portugal.

“Eu nunca falei mal do Nélson", disse o atleta. "Eu não falo nada do Nélson e era bom acabar com isso, para não levar os problemas para a parte pessoal. Há anos que fala de mim e eu não respondo nada. Inveja? Não sei. É como ele diz, já ganhou tudo, porque não me deixa agora fazer a minha carreira? O tempo dele passou, não falo nada, deixe-me fazer a carreira em paz…”