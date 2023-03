A relação entre Nélson Évora e Pedro Pichardo piorou e as respostas têm subido de tom. Nélson Évora diz que Pichardo foi comprado para dar resultados imediatos ao atletismo nacional. Pichardo reagiu nas redes sociais, de forma dura, e em exclusivo à SIC o pai do campeão mundial do triplo salto respondeu sem meias palavras às acusações.

“Na altura não respondemos porque não nos preocupou. Mas parece que, como quando o fez pela primeira vez, não levou resposta, parece que pensa que pode continuar a fazê-lo. Era altura de o Pedro responder para que fiquem a saber que o Pedro é bom, tanto na pista como fora dela”, começou por dizer o pai de Pichardo à SIC.

Há muito tempo que existem problemas entre os dois atletas, mas nem sempre foi assim. Quando Pichardo chegou a Portugal havia uma relação, que se perdeu em 2018.

“Era boa. Até fiquei surpreendido quando ele começou a falar da nacionalidade do Pedro. E o Pedro dizia: ‘Não fale com ele, não discuta nada com ele, deixe-o em paz’. Mas começou a haver problemas com o Pedro, com a nacionalidade, a dizer que a Federação comprou o Pedro… o Pedro foi comprado? Não, não, não”, garantiu Jorge Pichardo.

“Quando chegámos a Portugal, falava connosco. De um dia para o outro, parece ter sido um problema terem dado a nacionalidade ao Pedro, pelo menos eu e o meu filho, é como se não o conhecêssemos”.

Jorge Pichardo não entende as críticas de Nélson Évora e teme que estas trocas de mensagens possam melindrar a imagem do filho, que diz estar apenas concentrado em competir.

“Se tem problemas com outras pessoas, que diga os nomes e que tenha calma e não meta o Pedro nos seus problemas. Que direcione a raiva que sente para as outras pessoas, mas que não volte a falar do Pedro. Para evitar problemas”.

Presidente da Federação fala em “injustiça muito grande”

Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, fica surpreendido com as palavras de Nélson Évora e com as críticas feitas.

“Há uma injustiça muito grande nas afirmações de Nélson Évora”, afirmou em entrevista à SIC Notícias.

Pichardo e Évora: possível reconciliação?

Questionado sobre a possibilidade de haver uma reconciliação, Jorge Pichardo rejeita essa hipótese.

“Não, não. Para quê? Ele está a tratar-nos como um inimigo. O que havemos de falar com ele? Somos inimigos, não há nada para conversar”, rematou.

Na entrevista ao Observador, Nélson Évora disse que Pedro Pichardo foi um atleta contratado para ter resultados imediatos. As palavras desencadearam a reação de Pichardo nas redes sociais. Um choque entre dois dos melhores saltadores portugueses de sempre.