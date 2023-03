O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), João Vieira, criticou as declarações de Nélson Évora sobre a naturalização de Pedro Pablo Pichardo e garantiu que não houve contacto entre o organismo e o atleta antes da sua naturalização.

Questionado pela rádio Observador sobre a rapidez do processo de naturalização, o presidente disse que há um regulamento que qualquer pessoa pode consultar.

João Vieira justifica ainda, que a naturalização de Nelson Évora terá demorado cerca de 11 anos precisamente porque o atleta “não colhia nenhum argumento desta lei”, motivo pelo qual teve de esperar pela maioridade.

Indignado, o responsável pela FPA, realça que ambos os atletas estão no direito de se expressar, mas rejeita totalmente a ideia de Nélson Évora de que Pichardo foi “comprado” para conquistar medalhas.

"Não oferecemos dinheiro, não comprámos, não prometemos pagamentos do que quer que seja, portanto, a compra, para mim, vista de uma forma absoluta, implica alguma troca de serviço por dinheiro. Aqui não houve. Zero pagamento do que quer que seja, até me choca um pouco falar neste termo", vincou Jorge Vieira.