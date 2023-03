Desporto

Portugal e Espanha têm novo parceiro na candidatura ao Mundial em 2030

MARTIAL TREZZINI

Após a suspensão do presidente da Federação de Futebol da Ucrânia, Andrii Pavelko, a península Ibérica ficou sem aliado para concorrer à organização da maior competição do mundo de futebol. Com a Ucrânia fora de jogo, quem é que se juntou, agora, para ser um dos palcos em 2030?