Taça do Rei: Al Nassr segue para as meias-finais sem golos de CR7

O português Cristiano Ronaldo somou, esta terça-feira, o terceiro jogo seguido sem marcar no Al Nassr, no triunfo por 3-1 sobre o Abha, que valeu o apuramento para as meias-finais da Taça do Rei de Arábia Saudita de futebol.

Em Riade, o avançado de 38 anos voltou a ser titular no Al Nassr, mas, além de ter voltado a ficar em 'branco', foi substituído pela primeira vez (deu lugar ao ex-Benfica Talisca aos 87 minutos) desde que chegou ao clube.