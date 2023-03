Desporto

Marco Meneses bate recorde do mundo dos 50 costas em natação adaptada

Marko Djurica

O atleta do Crasto, filiado na categoria para pessoas cegas ou com problemas graves de visão, bateu aos pontos, nas World Series, os restantes nadadores, à frente do brasileiro Araújo dos Santos, S2, segundo, e do japonês Kubota Kota, S8, terceiro.