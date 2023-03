Presidente do FC Barcelona garante resposta forte às acusações de corrupção

O presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, realçou esta sexta-feira que as acusações de corrupção que recaem sobre o clube vão ter uma resposta forte da atual direção, garantindo que os catalães são "vítimas" de uma campanha de desestabilização.

"Não vamos só defender-nos, vamos também atacar. A campanha da qual somos vítimas não é por acaso. O objetivo a curto prazo é desestabilizar a equipa e, a médio prazo, controlar o Barça", declarou Laporta numa mensagem de vídeo dirigida aos sócios do clube.

Na passada sexta-feira, o FC Barcelona, vários dos seus ex-dirigentes, como os antigos presidentes Josep María Bartomeu e Sandro Rosell, bem como os ex-diretores Albert Soler e Óscar Grau, e um antigo alto responsável da arbitragem espanhola, José Negreira, foram indiciados por corrupção, abuso de confiança e registos comerciais falsos, num caso de pagamentos avultados ao antigo árbitro de futebol.

"Terei tempo para explicar quem, porquê e como estão a orquestrar esta campanha. Não duvides que nos defenderemos. E não só nos defenderemos, como atacaremos", prometeu Joan Laporta na mensagem publicada dois dias antes do clássico do campeonato espanhol contra o Real Madrid, domingo no Camp Nou.