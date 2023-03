Diogo Ribeiro vence 50 mariposa na Taça Internacional de Edirne

O nadador português Diogo Ribeiro venceu este sábado a final A dos 50 metros mariposa da Taça Internacional de Edirne, na Turquia, com Miguel Nascimento a registar o segundo melhor tempo na mesma distância.

Com um tempo de 23,46 segundos, a meio segundo do recorde mundial júnior que o próprio estabeleceu, nos 22,96, Diogo Ribeiro foi o mais rápido na Turquia, à frente do compatriota e colega no Benfica, que nadou na final B, por limite de estrangeiros em cada heat, em 24,11, melhor do que o búlgaro Miladinov Milenov, terceiro mais rápido com 24,27.

Ribeiro, uma das grandes esperanças mundiais da natação, e Miguel Nascimento, ambos do Benfica, representam Portugal na Turquia, nadando ainda nos 50 livres, em ambos os casos, com Diogo Ribeiro a fazer também os 100 mariposa.