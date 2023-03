Atleta norte-americana acusa treinador de assédio sexual: um dos episódios aconteceu em Lisboa

Kara Goucher, uma das mais rápidas atletas femininas norte-americanas de longa distância da história, esteve no programa Good Morning America, da ABC News e apresentou a autobiografia intitulada The Longest Race: Inside the Secret World of Abuse, Doping, and Deception on Nike's Elite Running Team.

A atleta na sua obra descreve um "mundo secreto" na corrida profissional e diz publicamente, pela primeira vez, que ela é a mulher por detrás das alegações de agressão sexual que levaram o seu antigo treinador, Alberto Salazar, a ser banido do desporto para o resto da vida em 2021.

"Alberto Salazar era muito, muito poderoso. Ele era uma lenda. Ganhou a Maratona de Boston. Ganhou a Maratona de Nova Iorque três anos seguidos", disse Goucher, que acrescentou que, à medida que o conhecia, gostava mais dele.

Goucher contou que enquanto fazia grandes progressos com Salazar e tinha alguns dos melhores tempos, acreditava que o treinador fazia algo, a seu ver, incomum: Salazar massajava os seus atletas.

"Nunca tinha visto um treinador a massajar um atleta", disse ela. "E pensei: é o Alberto. Ele é tão dedicado, até está disposto a dar massagens aos seus atletas".

A atleta denunciou uma série de casos de assédio sexual, tendo o primeiro ocorrido em Itália, quando o treinador a abordou de forma imprópria, durante uma massagem.

"Ele estava a dar-me uma massagem pós-treino e pré-corrida, a que chamamos de 'descarga'. Para ser sincera, simplesmente, congelei. Pensei 'É impossível que ele me esteja a tocar desta maneira. Estou a imaginar. Ele é só um mau massagista'", afirmou.

Um episódio voltou a repetir-se, anos mais tarde, quando viajaram para Portugal, para correr na meia-maratona de Lisboa: "