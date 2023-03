Jorge Sampaoli despedido do comando técnico do Sevilha

O argentino Jorge Sampaoli foi demitido do cargo de treinador do Sevilha, clube no qual ingressou em outubro de 2022 para substituir Julen Lopetegui, informou esta terça-feira o clube da Liga espanhola de futebol.

A saída de Jorge Sampaoli, de 63 anos, surge na sequência da derrota na última jornada frente ao Getafe (2-0), que deixou o Sevilha na 14.ª posição, com 28 pontos, a dois do primeiro lugar de despromoção ocupado pelo Valência (18.º, com 26).

Sampaoli comandou equipa em 31 jogos

Sampaoli disputou 31 jogos oficiais pelo Sevilha em todas as competições, tendo alcançado treze vitórias, seis empates e doze derrotas. O treinador argentino conduziu ainda o Sevilha aos quartos de final da Liga Europa, que irá disputar com o Manchester United.

O Sevilha, que soma seis títulos na Liga Europa, caso elimine o Manchester United, vai disputar as meias-finais com o vencedor da eliminatória que opõe o Sporting à Juventus.

O clube espanhol acrescenta ainda que o sucessor de Jorge Sampaoli poderá ser conhecido ainda hoje.