Ucrânia: Shakhtar Donetsk apresenta queixa na Comissão Europeia contra a FIFA

Bernat Armangue

O clube de futebol ucraniano já tinha apresentado uma queixa no Tribunal Arbitral do Desporto, que deu razão à FIFA. Agora, o Shakhtar acusa ainda a FIFA de influenciar a decisão do Tirbunal Arbitral do desporto.