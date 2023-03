Médio turco na mira do Benfica: jovem de 22 anos é "um desejo" de Schmidt

No mercado de inverno o Benfica mostrou interesse no médio turco do Feyenoord Orkun Kökçü. Parece que o jovem turco continua no radar das águias que têm procurado um substituto para Enzo Fernandez, que foi transferido para o Chelsea pelo valor de 121.000.000 euros.

A informação está a ser avançada pelo portal 1908.nl, que também adianta que o Feyenoord quer um montante a rondar os 40 milhões de euros para libertar Kökçü. Os encarnados não são os únicos com interesse no jogador turco. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o West Ham também estará na corrida pelo jovem jogador.