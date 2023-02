Enzo Fernández torna-se no jogador mais caro vendido pelo Benfica

O argentino Enzo Fernández tornou-se no futebolista mais caro vendido pelo Benfica e a 14.ª venda por 30 milhões de euros ou mais feita pelos encarnados, depois de o Chelsea ter pagado 121 milhões de euros.

Chegado no mercado de verão, o médio rapidamente se tornou uma das figuras da campanha do Benfica, com a sua cotação a subir depois do Mundial 2022, que ganhou com a Argentina e no qual foi eleito o melhor jogador jovem.

Desde 2010, Enzo é o 14.º jogador a ser vendido pelo Benfica por 30 milhões de euros ou mais, superando agora o valor pago pelo Atlético de Madrid pela transferência, em 2019, de João Félix, que ainda é o português mais caro da história.

No início da presente temporada, os encarnados venderam o uruguaio Darwin Núñez ao Liverpool, por 75 M€, numa verba que pode vir a chegar aos 100 M€, dependendo de objetivos.

Nesta lista, há ainda mais um jogador acima dos 50 M€, o defesa português Rúben Dias, que se mudou para o Manchester City, por 68 milhões de euros, em 2020.

O belga Axel Witsel (Zenit São Petersburgo) e o brasileiro Ederson (Manchester City) deixaram a Luz a troco de 40 M€, enquanto o mexicano Raúl Jiménez saiu para o Wolverhampton por 38 M€.

Num valor que integra já objetivos alcançados, Nélson Semedo, transferido para o FC Barcelona, rendeu cerca de 35,6 M€ aos cofres dos encarnados.

Por 35 M€, saíram da Luz o sueco Victor Lindelof, para o Manchester United, e Renato Sanches, para o Bayern Munique, sendo que o argentino Ángel Di Maria saiu para o Real Madrid por 33 M€, num valor que já inclui valores por objetivos.

Fábio Coentrão, para o Real Madrid, e Rodrigo e Gonçalo Guedes, ambos para o Valência, saíram todos por 30 M€.