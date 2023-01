Héctor Bellerín oficializado no Sporting

"Héctor Bellerín, lateral-direito de 27 anos, é reforço da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal. O novo Leão assinou com o emblema de Alvalade até ao final da presente época", refere o clube 'leonino', em comunicado divulgado no site oficial.

Da mesma forma, o FC Barcelona informou, através da página oficial na Internet, que os dois emblemas "chegaram a um entendimento para a tranferência" do lateral, ao qual manifestaram "gratidão pelo compromisso e dedicação", desejando-lhe ainda "o melhor para o futuro".

Bellerín, que completa 28 anos em março, regressou ao FC Barcelona no arranque desta época, após ter terminado contrato com o Arsenal, tendo assinado um vínculo de apenas um ano com os catalães, pelos quais atuou em sete partidas.

O lateral direito fez a formação no FC Barcelona, tendo rumado aos 'gunners' em 2011, com 16 anos, para integrar as camadas jovens do clube, estreando-se pela equipa principal em setembro de 2013, com 18 anos, sob o comando do francês Arsène Wenger.

O percurso de uma década no Arsenal, apenas interrompido por uma cedência de três meses ao Watford, saldou-se em 239 encontros e nove golos pelos londrinos, antes de ser emprestado ao Bétis, em 2021/22, a última temporada em que esteve ligado aos ingleses.

Pelo emblema de Sevilha, atuou em 31 partidas, 28 das quais como titular, ajudando os béticos a conquistar a Taça do Rei de Espanha.

Hector Bellerín, que soma quatro internacionalizações pela seleção espanhola, é o jogador escolhido para render o compatriota Pedro Porro nos 'leões', que está de saída para os ingleses do Tottenham.