Defesa-central Diomandé assina pelo Sporting até 2027

Os valores envolvidos no negócio não foram divulgados pelos 'verdes e brancos' nem pelo Midtjylland, clube dinamarquês que o Sporting vai defrontar em fevereiro, no 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, e que também confirmou a transferência.

"O Sporting contratou Ousmane Diomandé, defesa-central de 19 anos, para a equipa principal de futebol. O novo 'leão' assinou com o emblema de Alvalade até 2027, tendo uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros", pode ler-se no comunicado hoje divulgado pelo clube lisboeta .

Numa nota publicada no sítio oficial, os dinamarqueses notam que receberam "uma quantia de um calibre que não pode ser recusada", com o diretor desportivo Svend Graversen, citado em comunicado, a destacar o "grande interesse em vários países europeus" na contratação do defesa.

"O plano era que Ousmane regressasse para jogar por nós no verão, mas recebemos uma oferta irrecusável", declarou.No mesmo comunicado, Diomandé, de 19 anos, mostra-se "agradecido" ao Midtjylland, mas também pelo período "incrivelmente educacional" no Mafra, ao serviço do qual disputou a primeira metade da temporada, na II Liga, por empréstimo do emblema nórdico.

Com formação inicial no OS Abobo, da Costa do Marfim, Diomandé chegou em 2021/22 ao Midtjylland, mas apenas fez a estreia como profissional esta temporada no Mafra, somando 17 jogos e um golo.

Já hoje, em conferência de imprensa de antevisão do jogo de quarta-feira com o Sporting de Braga, para a I Liga, o treinador 'leonino', Rúben Amorim, abordou a contratação, elogiando o jovem como "um jogador com muito talento".

O mercado dos leões

Pedro Porro abandonou a verde e branca rumo a Londres para jogar pelo Tottenham.

Hector Bellerín espera-se ser o próximo reforço em dia de fecho de mercado do Sporting, sendo que foi visto a chegar ao aeroporto de Lisboa. O espanhol vem do Barcelona para colmatar a vaga na lateral direita.