Mercado de transferências

Amorim reage à saída de Porro do Sporting: "Jogador com as suas características não se arranja"

MANUEL DE ALMEIDA

O técnico abordou a saída de Pedro Porro e a contratação de Diomandé na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Sporting de Braga, da 18.ª jornada do campeonato.