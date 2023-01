O comentador da SIC, Luís Cristóvão, diz que a saída de Pedro Porro do Sporting para o Tottenham vai ser difícil de compensar. Acredita também que o Chelsea pode estar muito próximo de atingir a cláusula de rescisão do jogador do Benfica, Enzo Fernández.

Pedro Porro chegou ao Sporting em 2020 e desde então tem sido uma figura proeminente na equipa de Rúben Amorim.

O lateral espanhol deixa agora os “leões” e parte rumo a Inglaterra, onde vai ingressar no Tottenham, atual quinto classificado da Premier League.

O negócio ficará concluído por uma verba a rondar os 47 milhões de euros e, apesar do significativo encaixe financeiro, a saída de Porro representa uma “perda difícil de compensar” para o Sporting, afirma Luís Cristóvão.

Substituto de Porro pode chegar do Barcelona

A direção leonina tem equacionado a aquisição de Hector Bellerín, lateral espanhol que alinha pelo Barcelona, o que, para o comentador SIC, “é uma alternativa com experiência”, mas que não oferece o mesmo que Pedro Porro “em termos ofensivos e defensivos”.

Valências essas que o Sporting “não voltará a ter”, nota.

O longo “namoro” entre o Chelsea e Enzo Fernández

O comentador refere que os clubes ingleses "têm facilidade" em pagar as cláusulas dos jogadores que pretendem contratar e, ao que parece, diz Luís Cristóvão, o Chelsea "está perto" de o fazer por Enzo Fernández.

Destaca que o sucesso do jovem argentino e a excelente forma em que se encontra têm sido "um problema" para a gestão do plantel das "águias".

Esta noite, o Benfica enfrenta o Arouca para o campeonato e a presença do médio ainda não é certa. No entanto, afirma o comentador, o negócio tem de ficar selado antes do encontro, caso contrário terá de ser adiado para a próxima janela de transferências.