Benfica empresta Seferovic ao Celta de Vigo

O jogador, de 30 anos, passou a primeira parte da temporada no Galatasaray, cedido pelos 'encarnados', mas acabou por ser pouco utilizado pelo emblema turco (13 jogos e dois golos), rumando agora até Vigo , onde vai ser treinado por Carvalhal e em que também será colega de equipa do internacional português Gonçalo Paciência.

O internacional suíço chegou à Luz em 2017 e tem contrato com o Benfica até junho de 2024, mas no início desta época foi dispensado pelo treinador alemão Roger Schmidt.

Com os 'encarnados', Seferovic conquistou uma I Liga, em 2018/19, temporada em que também se sagrou no melhor marcador da prova, com 23 golos.O Celta de Vigo segue no 17.º lugar da Liga espanhola, com 20 pontos, apenas um acima da zona de despromoção.