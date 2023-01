Vitinha deixa SC Braga e é oficializado no Marselha

O SC Braga anuncia esta terça-feira, no site , que chegou a acordo com o Marselha para a transferência do jogador Vitinha por 32 milhões de euros, tornando-se na maior venda do SC Braga.

Deste valor total, 25 milhões de euros corresponde ao valor fixo. Os restantes dizem respeito a bónus “estando, no entanto, também garantido o pagamento do valor mínimo de 7 milhões de euros a tal título caso a 30 de setembro de 2026 as condições inerentes aos bónus ainda não se tenham verificado”, refere o comunicado da SAD.

O internacional luso sub-21, de 22 anos, que esta temporada assinou 13 golos em 27 jogos pelos minhotos, vai reforçar as opções dos marselheses, que estão no terceiro lugar da Ligue 1, com 43 pontos, a cinco do Paris Saint-Germain.

Vitinha foi uma das figuras do SC Braga na primeira metade de 2022/23

Vitinha foi uma das figuras do conjunto bracarense na primeira metade de 2022/23, ajudando a elevar o emblema ao segundo lugar do campeonato, a sete do líder Benfica, mantendo-se em prova ainda na Taça de Portugal e na Liga Conferência Europa.

Esta época, o avançado apontou sete golos na I Liga portuguesa , quatro tentos em cinco jogos na Liga Europa, um na Taça de Portugal e outro na Taça da Liga, sendo uma 'pedra-chave' no esquema do treinador Artur Jorge.

Estreou-se na equipa principal dos minhotos em 2020/21, mas foi em 2021/22 que se estabeleceu, alinhando em 38 partidas e marcando 14 golos, marca que se encaminhava para ultrapassar na temporada em curso.

Natural de Cabeceiras de Basto, começou a jogar futebol no Águias do Alvite e chegou ao Sporting de Braga em 2017/18, para reforçar a equipa de juniores, conhecendo agora a primeira experiência no estrangeiro, pela porta da Premier League.

O ponta de lança internacional sub-21 conta no currículo com uma Taça de Portugal, conquistada em 2020/21.