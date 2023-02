Enzo Fernández oficializado no Chelsea por 121 milhões

Enzo Fernández, argentino de 22 anos, foi contratado pelo Chelsea por 121 milhões, clube inglês que não tem olhado a gastos neste mercado de inverno. O negócio foi comunicado esta terça-feira pelo Benfica à CMVM.

A sua prestação no mundial do Qatar chamou a atenção os maiores clubes europeus, tendo em conta que foi eleito o melhor jogador jovem da competição e sagrou-se campeão pela Argentina.

Após várias negociações entre Benfica e o Chelsea e incertezas sobre a continuidade do médio argentino em Portugal, os ingleses garantiram o melhor jogador jovem do Mundial 2022 por 121 milhões de euros.

O grande entrave nas negociações era a grande cláusula de rescisão que protegia o jogador. Rui Costa sempre se mostrou intransigente no valor: ou 120 milhões de euros ou Enzo ficava.

Na segunda-feira, o treinador do Benfica, Roger Schmidt, tinha assegurado que Enzo “fez grandes jogos pelo Benfica, o que prova o que disse antes, que a sua atitude, a sua paixão a 100% pelo Benfica está lá”.

No entanto, ressalvou que também sabe "como funciona o negócio do futebol".

Depois de várias abordagens do clube inglês e, até, alguns incumprimentos disciplinares de Enzo com o Benfica - como passar a passagem de ano na Argentina, após ser proibido de o fazer pelo clube - as negociações não pareciam estar a ser frutíferas.

A “novela” parecia ter acabado, até depois do jogador se apresentar a jogo, a marcar um golo pelos encarnados e ter apontado para o símbolo do clube na camisola - algo que teceu algumas análises obre a sua permanência na equipa dos encarnados.

No entanto, no último dia de mercado de transferências Enzo Fernández acaba por ter uma estadia curta em Portugal, tendo apenas chegado no verão do ano passado para representar o clube lisboeta.

Contabilizando todas as competições, Enzo participou em 29 jogos oficiais, marcou quatro golos e teve sete assistências pelo Benfica.