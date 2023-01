Schmidt promete "consequências" após comportamento "inaceitável" de Enzo Fernández

O futebolista Enzo Fernández vai ser punido pelo Benfica por ter viajado para a Argentina para passar o final de ano sem a autorização do clube.

O treinador Roger Schmidt falou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, de um comportamento “inaceitável” do jogador, que é pretendido pelo Chelsea, mas não revela se o médio campeão do mundo vai ou não jogar amanhã frente ao Portimonense, para o campeonato.

“Ele jogou no Mundial, sagrou-se campeão do mundo, recebeu propostas e há muito dinheiro em questão. Uma situação destas, tratando-se de um jovem jogador, pode deixá-lo um pouco confuso”, admitiu o técnico.

No final do jogo com o SC Braga, do qual as “águias” saíram derrotadas por 3-0, o treinador do Benfica foi questionado sobre se aquele tinha sido o último jogo do argentino com a camisola do Benfica, ao que respondeu "não sei".

Enzo Fernández saiu valorizado do Mundial do Qatar. A Argentina venceu a competição e o médio foi eleito o melhor jogador jovem. O Chelsea parece ser o clube mais interessado na contratação de Enzo, que tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.