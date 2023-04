"As teimosias que não ajudaram" o Benfica e "o jogo que pode salvar uma época" em Alvalade

O Inter Milão afastou esta quarta-feira o Benfica da Liga dos Campeões, ao empatar por 3-3 a segunda mão dos quartos de final da competição. O Sporting precisa de contrariar a desvantagem de 1-0 trazida do estádio da Juventus e impor-se, esta quinta-feira, na receção à equipa italiana para se qualificar para as meias-finais da Liga Europa de futebol. O comentador da SIC, Pedro Fatela, faz a análise do jogo do Benfica e a antevisão da partida em Alvalade.

“A verdade é que o Benfica teve capacidade para fazer três golos, teve capacidade para recuperar de um resultado extremamente negativo, lutou até ao fim, demonstrou capacidade psicológica. olhando para o resultado, há aqui alguns sinais que são muito positivos, mas se olharmos para o jogo propriamente dito, para a exibição, aí penso que a visão já não pode ser tão positiva”, defende o comentador da SIC.

“Roger Schmidt foi insistindo nas mesmas opções, foi dizendo que fez a análise, que existiam aspetos menos positivos, que existiam jogadores que não estavam bem, que não estavam em forma, mas a verdade é que foram sempre jogando os mesmos e não deixa de ser curioso, não deixa de ser uma coincidência, que a partir do momento da segunda parte em que entra David Neres, em que jogadores como João Neves, Musa ou Gonçalo Guedes entram, a equipa é diferente. Portanto fico com a ideia que também as teimosias, entre aspas, de Roger Schmidt não ajudaram”, realça Pedro Fatela.



O que é preciso para dar a volta a eliminatória frente à Juventus em Alvalade?

"Acima de tudo eficácia", começa por dizer Pedro Fatela na antevisão do jogo de qualificação para as meias-finais da Liga Europa. O Sporting, quarto classificado da I Liga, defronta esta quinta-feira a Juventus, sétima colocada na Série A, com início marcado para as 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e transmissão na SIC.