Daniel Bragança renova com Sporting até 2027 com cláusula de 60 milhões de euros

O futebolista Daniel Bragança, que esteve fora dos relvados durante quase um ano por lesão, prolongou contrato com o Sporting até 2027, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, informou este sábado o clube leonino.

"Depois de algum tempo parado, agradeço ao Sporting pela confiança. É um sentimento de muito orgulho poder renovar novamente pelo clube do meu coração. Não foi um ano fácil para mim e depositarem esta confiança em mim é mais uma motivação para encarar o próximo ano", destacou o médio, em declarações divulgadas no site oficial do clube de Alvalade.