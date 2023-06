Busquets vai juntar-se a Messi no Inter Miami

O futebolista espanhol Sergio Busquets vai jogar nos norte-americanos do Inter Miami, anunciou o clube, que também vai contar com o argentino Lionel Messi.

Busquets, de 34 anos, chegou ao FC Barcelona em 2005 e, depois de duas épocas nos escalões de formação e uma na equipa B, foi promovido à equipa principal em 2008, permanecendo 15 temporadas ao mais alto nível nos catalães.

O internacional espanhol jogou mais de 700 jogos com a camisola 'blaugrana' e conquistou 32 títulos no clube: nove Ligas espanholas, sete Taças do Rei, sete Supertaças espanholas, três Ligas dos Campeões, três Supertaças europeias e três Mundiais de clubes.

No currículo, Busquets conta ainda com um título de campeão do mundo, em 2010, e um de campeão da Europa, em 2012, conquistados pela seleção espanhola, ao serviço da qual alinhou 143 vezes, tendo marcado dois golos.

No Inter Miami, Busquets vai reencontrar Messi, antigo companheiro de equipa no FC Barcelona, ao lado do qual conquistou inúmeros títulos, pois o astro argentino, campeão do mundo em 2022, já revelou a decisão de representar o clube.