Árbitros em Portugal: saiba quem foi despromovido e quem encerrou a carreira

O quadro de árbitros de futebol da primeira categoria vai aumentar para 23, mais um do que em 2022/23, com quatro subidas, face à despromoção de Vítor Ferreira e o fim da carreira de Rui Costa e Manuel Mota.

Em comunicado, o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu conta das promoções de David Silva, da associação do Porto, e Iancu Vasilica, de Vila Real, que regressam à primeira categoria, e de Bruno Vieira, de Beja, e José Bessa, do Porto.

Vítor Ferreira, da associação de Braga, 21.º e último classificado na lista de árbitros C1 da época passada, foi despromovido à categoria inferior (C2), deixando o quadro, tal como Manuel Mota e Rui Costa, que, aos 46 e 47 anos, respetivamente, colocaram termo às suas carreiras, depois de terem terminado a temporada nos 20.º e 19.º postos.

Em maio, uma alteração ao regulamento de arbitragem passou a permitir que os árbitros pudessem continuar em atividade até aos 50 anos - o atual limite está fixado nos 45 anos, podendo, face a essa alteração, prolongar-se até aos 50, caso o CA da FPF concorde.

O árbitro Nuno Almeida, da associação do Algarve, vai ser o mais velho do quadro nacional, com 47 anos, depois de ter sido o quarto classificado em 2022/23, atrás de Artur Soares Dias, primeiro, João Pinheiro, segundo, e Manuel Oliveira, terceiro.

Mais árbitros no Porto

Com sete árbitros, a associação do Porto é a mais representada no quadro, seguida de Lisboa, com quatro, Leiria e Braga, com dois cada, enquanto os restantes juízes são todos de estruturas regionais ou distritais diferentes.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da FPF confirmou que o quadro de videoárbitros (VAR) vai ser divulgado mais tarde.