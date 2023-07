Desporto

Há sete anos Portugal conquistava o Europeu: onde estão os 23 campeões?

Reuters Staff

Em Paris, em 2016, a Seleção Nacional venceu o título mais importante da sua história com o incrível golo de Éder. Passados sete anos, muitos já penduraram as botas, outros mudaram de país, e só um se mantém no mesmo clube.