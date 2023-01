Fernando Santos vai ser o novo treinador da seleção polaca de futebol, após deixar o comando da seleção portuguesa. O ex-selecionador de Portugal deverá ser oficializado nas próximas horas.

A SIC apurou que o ex-técnico das "quinas" já está em Varsóvia para a apresentação, que decorre esta terça-feira. Já esta segunda-feira, tem uma reunião para assinar contrato.

A Federação Polaca de Futebol também chegou a estar em negociações com o português Paulo Bento e o suíço Vladimir Petković.

Fernando Santos deixou o comando da seleção portuguesa, em dezembro, depois de Portugal ter sido eliminado por Marrocos nos quartos de final do Mundial.

No comando da seleção portuguesa desde outubro de 2014, deu os dois primeiros troféus internacional a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro 2016 e da Liga das Nações de 2019.

Foi recordista de jogos (109), vitórias (67), golos marcados (226) e longevidade na seleção portuguesa.

Em 109 jogos, Fernando Santos conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial 2022 de futebol.