"Escrevemos a página mais bonita do futebol português": as reações à saída de Fernando Santos

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, utilizou a sua conta pessoal da rede social Facebook para agradecer ao ex-selecionador Fernando Santos pelos títulos conquistados e porque o futebol tem memória.

"Eras já tu o selecionador nacional quando, em 2015, assumi a presidência da Liga Portugal. Foste tu quem me permitiu, a mim e a milhões de portugueses em todo o Mundo, celebrar o primeiro grande título da Seleção Nacional, a conquista do Campeonato da Europa em 2016", escreveu Pedro Proença, tratando Fernando Santos por 'tu' ao longo da missiva. Além da conquista do Euro2016, Proença aludiu, também, à vitória na Liga das Nações: "Foste tu quem, no Porto, conduziu Portugal à vitória na primeira edição da Liga das Nações. Sem esquecer os apuramentos para os Campeonatos do Mundo e Europeus em que, ao longo dos mais de três mil dias em que estiveste à frente da equipa de todos os Portugueses, nos conduziste. Não falhaste nenhum".