A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Fernando Santos chegaram a um acordo. A oficialização aconteceu ao final da tarde desta quinta-feira, 15 de dezembro.

“A Federação Portuguesa de Futebol e Fernando Santos concordaram em dar por terminado o percurso de grande sucesso iniciado em setembro de 2014. Após uma das melhores participações de sempre da Seleção Nacional em fases finais do Campeonato do Mundo, no Catar, FPF e Fernando Santos entendem que este é o momento certo para iniciar um novo ciclo”, lê-se no comunicado.