"Não posso pensar com o coração, tenho de pensar com a cabeça"

Fernando Santos considera que faltou “velocidade” e “criatividade” à seleção portuguesa para vencer contra Marrocos. Em entrevista à SIC Notícias, depois do jogo, o selecionador nacional nega ter sido afetado pelo ruído que se gerou à volta de Cristiano Ronaldo e admitiu que irá falar com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol sobre a continuidade no cargo.

“O que nos faltou essencialmente na primeira parte foi velocidade, criatividade. Era o que tínhamos desenhado para este jogo, sabíamos que este jogo tinha essa complicação, mas pensávamos que conseguíamos desmontar”, disse Fernando Santos, acrescentando que tinha estudado o jogo entre Espanha e Marrocos para identificar as dificuldades.

O selecionador nacional considera que a equipa das quinas foi “penalizada” com um golo na primeira parte, considerando injusto ir para intervalo a perder. No balneário disse aos jogadores “para terem a cabeça no lugar, porque a sua capacidade e qualidade ia dar a volta ao jogo”.