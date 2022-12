Desespero e lágrimas de Cristiano Ronaldo no adeus ao Mundial no Qatar

Cristiano Ronaldo abandonou, este sábado, o relvado em lágrimas após a eliminação de Portugal do Mundial de futebol no Qatar.

O “capitão” da seleção portuguesa entrou no jogo contra Marrocos na segunda parte e não conseguiu ajudar Portugal a chegar pelo menos ao empate.

Cristiano Ronaldo terá participado no seu último Campeonato do Mundo da carreira.

Portugal perdeu, este sábado, com Marrocos por 0-1, no Estádio Al Thumama (Doha), e foi eliminado nos quartos de final do Mundial de futebol no Qatar.