Mundial 2022: França vence Inglaterra e garante presença nas meias-finais

A França venceu, este sábado, a Inglaterra por 2-1, no Estádio Al Bayt (Al Khor), e apurou-se para as meias-finais do Mundial de futebol no Qatar. Os "gauleses" inauguraram o marcador aos 17 minutos com um golo de Aurélien Tchouaméni. O médio do Real Madrid rematou forte à entrada da grande área inglesa e bateu o guarda-redes Jordan Pickford.

A Inglaterra foi à procura do golo do empate e aos 17 minutos, Luke Shaw bateu um livre direto para as mãos de do guarda-redes Hugo Lloris.

Aos 29 minutos, o inglês Harry Kane obrigou o guardião francês a uma defesa apertada e manteve a baliza a “zeros” durante a primeira parte.

A seleção inglesa entrou no segundo tempo decidida a empatar a partida e Jude Bellingham esteve perto do 1-1. Aos 47 minutos, o médio do Borussia Dortmund rematou forte à entrada da grande área, mas Lloris voltou a ser “gigante” e desviou o “tiro” por cima da baliza.

O golo do empate “teimava” em não aparecer, até que Tchouaméni passou de “herói” a “vilão” ao fazer falta sobre Bukayo Saka dentro da grande área francesa. Aos 54 minutos, o avançado Harry Kane encarregou-se da marcação da grande penalidade e bateu o seu colega no Tottenham, fazendo o 1-1.

A França chegou novamente ao golo aos 78 minutos. O avançado Olivier Giroud apareceu no coração da grande área para cabecear para o fundo da baliza, após um cruzamento de Antoine Griezmann.

Minutos depois, a Inglaterra teve uma oportunidade de “ouro” de empatar novamente a partida. Théo Hernández derrubou Mason Mount na grande área e foi assinalado penálti. Harry Kane voltou a encarregar-se da marcação, mas desta vez o avançado cedeu perante a pressão e atirou a bola por cima da barra.

Os “gauleses” acabaram por triunfar sobre a seleção dos “três leões” por 2-1. Com este resultado, a Inglaterra “cai” nos quartos de final e a França segue para as meias-finais, onde vai jogar contra Marrocos, que eliminou Portugal. A partida está agendada para 14 de dezembro, quarta-feira, a partir das 19:00.



