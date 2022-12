Portugal perde com Marrocos e diz adeus ao Mundial 2022

Portugal perdeu, este sábado, com Marrocos por 0-1, no Estádio Al Thumama (Doha), e foi eliminado nos quartos de final do Mundial de futebol no Qatar.

A seleção das “quinas” entrou mais forte na partida e aos 5 minutos criou a primeira grande oportunidade de golo. João Félix correspondeu a um livre de Bruno Fernandes com uma cabeceamento, que o guardião africano defendeu para canto.