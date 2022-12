Governo português felicita seleção nacional pela participação no Mundial 2022

O primeiro-ministro deu, este sábado, os parabéns à seleção nacional de futebol pela sua prestação no Mundial, considerando que deu "muitas alegrias aos portugueses" e continuará a ser das "melhores do mundo", após a eliminação de Portugal do torneio. "Sonhámos juntos, agora sofremos juntos. A nossa seleção de Portugal deu, neste Mundial, muitas alegrias aos Portugueses. Estamos entre os melhores do mundo e continuaremos a ser dos melhores do mundo", escreveu António Costa na sua conta oficial da rede social Twitter.

"Parabéns a todos os jogadores e toda a equipa. Orgulho em Portugal!", acrescentou.

Santos Silva agradece à seleção por ter representado "muito bem" Portugal O presidente da Assembleia da República agradeceu à seleção nacional de futebol por ter representado "muito bem as cores nacionais" no Campeonato do Mundo, após a eliminação de Portugal nos quartos de final do torneio. "Obrigado seleção de Portugal. Ao longo deste Campeonato do Mundo, representaram muito bem as cores nacionais e fizeram vibrar todo um país. Saímos mais fortes para novos desafios!", lê-se numa mensagem publicada por Augusto Santos Silva na sua conta oficial da rede social Twitter.

Ana Catarina Mendes endereça os parabéns a quem fez sonhar os portugueses A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, endereçou os parabéns à seleção portuguesa de futebol, que foi eliminada por Marrocos nos quartos de final do Mundial 2022, mas "fez sonhar os portugueses". "Parabéns a todos os que fizeram sonhar e acreditar Portugal e os portugueses", escreveu a governante, na página oficial do Ministério na rede social Twitter, minutos depois de a equipa das “quinas” ter sido afastada do Campeonato do Mundo, legendando uma fotografia de Cristiano Ronaldo a deixar o terreno de jogo do Estádio Al Thumama, em Doha, em lágrimas.