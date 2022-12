Fernando Santos "ficará para sempre na história do nosso futebol", diz Bernardo Silva

O médio Bernardo Silva agradeceu a Fernando Santos pelo trabalho efetuado na seleção portuguesa de futebol, considerando que o ex-selecionador ficará para sempre "na história" do futebol português.

"Muitos momentos de alegria e alguns também de tristeza, mas acima de tudo e mais importante, o prazer de poder ter trabalhado com um grande homem que ficará para sempre na história do nosso futebol", disse o jogador dos ingleses do Manchester City, numa mensagem nas redes sociais.

Bernardo Silva, que fez parte dos eleitos no Mundial2022 no Qatar, lembrou que foi Fernando Santos quem o lançou na seleção.

“O treinador que me lançou há quase oito anos na nossa seleção. O treinador que ganhou com Portugal os dois únicos títulos da nossa história”.

Saída de Fernando Santos

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e Fernando Santos chegaram a um acordo. A oficialização aconteceu ao final da tarde desta quinta-feira, 15 de dezembro.

“A Federação Portuguesa de Futebol e Fernando Santos concordaram em dar por terminado o percurso de grande sucesso iniciado em setembro de 2014. Após uma das melhores participações de sempre da Seleção Nacional em fases finais do Campeonato do Mundo, no Catar, FPF e Fernando Santos entendem que este é o momento certo para iniciar um novo ciclo”, lê-se no comunicado.

"Saio com enorme sentimento de gratidão"

O ex-selecionador da seleção portuguesa de futebol deixou uma mensagem de despedida.

“Foi um sonho que realizei, um objetivo de vida que cumpri (…). Quero agradecer a todos os jogadores com quem trabalhei desde 2014”, disse Fernando Santos.

O treinador afirmou também que “quando se lideram grupos têm de se tomar algumas decisões difíceis. É normal que nem todos fiquem contentes com as escolhas que eu fiz”.