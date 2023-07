Magnus White estava a treinar na sua cidade natal, Boulder, no Estado do Colorado, quando foi atropelado por um veículo, no passado sábado. O jovem atleta de apenas 17 anos era uma das maiores promessas do ciclismo norte-americano.

De acordo com a ESPN, White estava a andar de bicicleta durante a tarde de sábado, quando uma condutora de 23 anos o atingiu por trás, projetando-o para fora da estrada. O jovem ainda foi transportado de emergência para o hospital, mas acabou por falecer.

A jovem que atropelou Magnus White não ficou ferida. A ESPN, que cita a polícia do Colorado, refere ainda que as autoridades não acreditam que a condutora estivesse sob o efeito de drogas ou álcool ou que estivesse a conduzir em excesso de velocidade no momento do embate.

White já se tinha sagrado campeão nacional júnior

O ciclista de 17 anos representava a equipa masculina júnior dos Estados Unidas da América e preparava-se para competir no campeonato do mundo masculino de BTT Cross-Country do seu escalão, que acontecerá durante o presente mês, na Escócia.

Magnus White venceu, em 2021, o campeonato nacional júnior dos EUA de ciclocross e competiu no ano passado e este ano