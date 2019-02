Jorge Sampaio mostrou-se tranquilo com alertas sobre CGD em 2002

Em 2002, Jorge Sampaio e Vítor Constâncio foram avisados sobre a forma como estava a ser concedido crédito na Caixa Geral de Depósitos.

O gabinete do antigo Presidente da República confirmou à SIC as reuniões em que Sampaio recebeu os alertas, onde se mostrou tranquilo com a situação.